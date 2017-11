Chaos op Schiphol: vluchten vertraagd en gecanceld

De storing bij de luchtverkeersleiding van Schiphol, die dinsdag voor oponthoud en geannuleerde vluchten zorgde, is verholpen. Het systeem van de luchtverkeersleiding is met succes opnieuw opgestart, laat een woordvoerder weten. Het duurt nog wel een tijd voordat het systeem weer helemaal operationeel is.