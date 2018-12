Charmeoffensief van May voor betere brexit-deal begint bij Rutte

Premier Mark Rutte ontvangt vandaag zijn Britse collega Theresa May. Er staat een werkontbijt in het Catshuis op het programma, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. May gaat met met EU-lidstaten overleggen in de hoop op een betere brexit-deal.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte gisterenavond bekend dat May morgen bij minister-president Rutte op bezoek komt. Ze schuift dan aan voor een werkontbijt op het Catshuis, waar ze volgens haar woordvoerders ‘de zorgen die het Britse parlement heeft geuit’ zal bespreken. Na haar bezoek aan Nederland doorgaat naar Berlijn, om te overleggen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Begin jullie was zijn Britse ambtgenoot ook al op het Catshuis, toen voor een werklunch. De situatie zag er destijds een stuk rooskleuriger uit voor Theresa May. De Britse premier heeft op het allerlaatst de geplande stemming over het brexitakkoord in het Lagerhuis uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming wél plaatsvindt.

Onvoldoende steun

De premier lijkt echter op onvoldoende steun te kunnen rekenen voor de huidige deal. Ze reist nu langs andere landen in Europa om nog een laatste poging te wagen het akkoord in het voordeel van het Verenigd Koninkrijk aan te passen. May zou door meerdere ministers zijn gewaarschuwd dat betere voorwaarden nodig zijn voor een meerderheid in het parlement.

Volledig scherm Premier Mark Rutte ontving de Britse premier Theresa May in juli in het Catshuis om over de brexit te praten. © Videostill

May en de leiders van de Europese Unie zetten eind vorige maand hun handtekeningen onder het brexitakkoord. Maar om wettelijk geldig te worden, moet ook het Britse parlement ermee akkoord gaan. Dat zou morgen vrijwel zeker mislukken; zelfs binnen haar eigen Conservatieve partij hadden veel politici weinig goeds over het akkoord te zeggen.

Probleem is onder meer de relatie tussen de Europese republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland. Dat laatste land zou na de brexit een aparte status krijgen om te voorkomen dat er een feitelijke grens tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland ontstaat.

Donderdag

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, gaat donderdag samen met Europese leiders kijken of ze ertoe kunnen bijdragen dat het Britse parlement het akkoord goedkeurt. De stemming over het akkoord in het Lagerhuis moet uiterlijk 21 januari plaatsvinden. De oppositie waarschuwde May vanmiddag dat ze vooral niet met hetzelfde akkoord terug moet komen. De linkse oppositieleider Jeremy Corbyn eiste haar aftreden als ze de overeenkomst niet geheel anders kan sluiten.