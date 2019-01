‘Chauffeur (56) die man in geel hesje doodreed opgepakt’

ONGEVAL 'GEEL HESJE'De vrachtwagenchauffeur die wordt verdacht van opzettelijke aanrijding van een man in een geel hesje , bij de grens bij Maastricht, is zaterdagavond opgepakt. Dat meldt een bron dichtbij het onderzoek aan het Brabants Dagblad . Het gaat om een 56-jarige man uit de regio Tilburg.

De Nederlandse politie had de man al een paar uur in het vizier, maar wachtte op het officiële Europees aanhoudingsverzoek van België. Dat liet enige tijd op zich wachten. Of het verzoek zaterdagavond ook echt is ingediend, is niet helemaal duidelijk. Volgens een Belgische woordvoerder van het parket van Luik mag de Nederlandse politie ook tot actie overgaan als het verzoek binnen enkele uren definitief wordt verstuurd.

Vrachtwagen stond geparkeerd

De vrachtwagen die betrokken was bij de dodelijke aanrijding is vrijdagnacht gevonden in de regio Tilburg, zo bevestigt de Belgische justitie. Hij stond op een parkeerplaats, mogelijk bij een bedrijf. De Nederlandse politie heeft daar zaterdag onderzoek gedaan, dat tegen de avond was afgerond.

De chauffeur is volgens het Belgische parket een 56-jarige Nederlander die opzettelijk is doorgereden na het zien van de demonstranten op de snelweg. De Belgische justitie spreekt daarom niet van een ongeval, maar denk dat er opzet in het spel is. ,,Al mag hij daar straks zijn eigen lezing tegenover zetten‘’, zegt Catherine Collignon van het parket van Luik..

Het slachtoffer is Roger B.

Het slachtoffer is Roger B.

50-jarig slachtoffer

Vrijdagavond laat kwam het tot een aanrijding tussen de truck en een aantal demonstranten, de ‘gele hesjes’ die de snelweg richting Eijsden wilden blokkeren. Het slachtoffer is de 50-jarige Roger B. uit België.

Het doorrijden na een ongeval met fatale afloop wordt in België bestraft met in het uiterste geval een gevangenisstraf van drie jaar.

Belgische 'gele hesjes' komen samen om de overleden mededemonstrant Roger B. te herdenken.

Herdenking