'Cheeta's Beekse Bergen hadden het op Frans kind gemunt'

Ontslagen buschauf­feur (29) verdacht van branden bij Arriva Tilburg, medewer­kers ge­schokt

8:36 De man die vastzit voor drie branden bij Arriva in Tilburg is een ontslagen buschauffeur. Vermoedens over zijn betrokkenheid leefden al lang onder het personeel. Toch was de schok over zijn arrestatie niet minder groot.