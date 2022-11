Chinese politiebureaus in Nederland moeten per direct dicht: ‘Onderste steen moet boven’

Vanuit de Chinese bureaus vonden in ieder geval consulaire aangelegenheden plaats, zegt Hoekstra. ,,Daarvoor heb je toestemming te vragen aan het gastland, in dit geval Nederland, en dat is niet gebeurd.” Alleen dat al is voor de minister voldoende reden om de directe sluiting te gelasten. Hoekstra weet niet of de bureaus nu al daadwerkelijk dicht zijn. De mondelinge opdracht daartoe is vandaag schriftelijk bevestigd, zei de minister. ,,We zijn helder geweest over wat we er van vinden, dat we dit tot op de bodem willen uitzoeken en dat per direct de boel gesloten moet worden.”