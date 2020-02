Chinese vrouw doet alsnog aangifte van mishandeling om coronalied

Wat als je op reis gaat naar Italië? En 7 andere prangende vragen over corona

15:45 Prompt is Italië de grootste corona-brandhaard van Europa geworden. Sinds het gevreesde virus daar vrijdag opdook, zijn al ruim 200 mensen ermee besmet en zes mensen eraan bezweken. Het virus lijkt sneller om zich heen te grijpen dan tot nu toe het geval was. Moeten we in Nederland niet langzamerhand extra maatregelen nemen? Acht vragen aan Ron Beekman van het RIVM.