Chris woont sinds corona gescheiden van zijn gezin: ‘Met kerst zat ik alleen in een caravan’

‘Don’t mention the war’ uit bekende Britse serie Fawlty Towers komt in de Van Dale

De wereldberoemde quote ‘Don’t mention the war’ uit de omstreden aflevering van de Britse hitkomedie Fawlty Towers krijgt een plekje in de Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon van het woordenboek bekendgemaakt in het radioprogramma Volgspot. De serie werd in 2000 verkozen als het beste Britse televisieprogramma van de 20ste eeuw.

22 januari