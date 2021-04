Christelijke ouders balen van liedje Koningsspelen: ‘Jiggyjig betekent geslachtsgemeenschap’

Thijs Verheij van BNNVara, waar Kinderen voor Kinderen onderdeel van is, is verrast door de ophef. ,,In Zij aan zij worden zelfverzonnen woorden gebruikt zoals ook het woord ‘jiggyjig’. Het betekent een coole, hippe, dansmove, net als de woorden ‘de fix’ en ‘de nieuwe squad’. Dat het nu met iets heel anders in verband wordt gebracht, vinden we jammer. Het woord dat wordt gebruikt in Indonesische straattaal en schijnbaar iets anders betekent, is anders gespeld en heeft niks te maken met dit liedje.”



Verheij betreurt daarbij ook dat er mensen zijn die aanstoot nemen aan de inclusiviteit die wordt uitgedragen in het nummer. ,,Wij vinden het belangrijk dat je mag zijn wie je wilt zijn en we vinden dat een mooie boodschap om uit te dragen. Dit doen we al jaren met Kinderen voor Kinderen. Bij ons is iedereen welkom.” Verheij laat weten dat BNNVara niet van plan is iets aan de tekst te veranderen. Ook de organisatie achter de Koningspelen laat weten dat er niks aan het lied gaat veranderen.