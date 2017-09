Christelijke scholen tegen griezelige Kinderboekenweek

Griezelen, spoken, geesten; honderden christelijke basisscholen moeten er niets van hebben. Zij vinden dat de Kinderboekenweek haar doel compleet voorbijschiet. ,,We willen het lezen bevorderen, niet de kinderen bang maken'', zegt Jeroen de Bruin, directeur van de Rotterdamse Heijbergschool.

Natuurlijk, een beetje griezelen is prima, want angst is een emotie die iedereen kent. Maar de boeken die de Kinderboekenweek heeft geselecteerd, gaan deze scholen te ver.

Spinnen

Ondanks dat basisschool De Blinkerd in het Zuid-Hollandse dorp Monster staat, laten ook deze leraren 'Gruwelijk eng' aan zich voorbijgaan.

,,Wij gaan het wel hebben over bang zijn, maar dan bang zijn voor het gat waar je doorheen moet zwemmen in het zwembad, angst om naar de brugklas te gaan of angst voor spinnen. Heksen, monsters en vampiers komen bij ons niet aan de orde", zegt directeur Huig Taal. ,,Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het gewoon niet passen om dat te promoten. Dat wordt vanuit de Bijbel ook gezegd, dat je daar geen aandacht aan moet besteden."

De scholen hebben zelf het thema veranderd, bijvoorbeeld in 'Spannend', of gaan aan de slag met 'Bibbers in de Buik', het thema van de Christelijke Kinderboekenweek. Die heeft 40 procent meer aanvragen van scholen gekregen voor werkpakketten en moest zelfs bijbestellen. ,,We horen van scholen dat ze niet achter het thema van de Kinderboekenweek staan. Ze vinden dat griezelen te veel wordt gecultiveerd. Even lekker griezelen, daar voelen ouders zich niet prettig bij'', verklaart directeur Coen Verboom.

Quote Wij hebben het thema een positievere draai gegeven. Iedereen is wel eens bang, maar dat hoeft niet, God zorgt voor je Coen Verboom

De boodschap van de Christelijke Kinderboekenweek spreekt sommige scholen meer aan. ,,Wij hebben het thema een positievere draai gegeven. Iedereen is wel eens bang, maar dat hoeft niet, God zorgt voor je'', aldus Verboom. Normaliter werken zo'n 700 scholen met de boeken die in het christelijke pakket zitten. Nu zijn dat er een kleine 1000. Flink meer dan Verboom had verwacht, want hij heeft in allerijl extra pakketten laten drukken. Toch heeft de Kinderboekenweek zelf nauwelijks kritiek gekregen en doen ongeveer evenveel scholen mee als vorig jaar. ,,Inclusief veel christelijke scholen'', reageert woordvoerder Job Jan Altena. ,,De ervaring leert dat veel kinderen via kinderboeken op een veilige manier kennis kunnen maken met angst en enge situaties.''