ChristenUnie: geen hosanna na regeringsdeelname vol compromissen

In een eerste reactie tegenover de NOS gaf Carola Schouten, de afgelopen vier jaar minister van Landbouw namens de partij, aan te hopen dat de partij in de definitieve uitslag de verloren vijfde zetel weer terugkrijgt.

Lange tijd zag het ernaar uit dat de ChristenUnie de enige partij zou zijn die níet op verlies kwam te staan na regeren met de VVD. Vanaf het begin stond de partij van Gert-Jan Segers stabiel op de huidige vijf zetels of op winst – tot een piek van zeven zetels aan toe.

Toch was de campagne de ChristenUnie vrij onzichtbaar. De partij mag dan in de coalitie zitten, maar met het bescheiden zeteltal van vijf was dat niet genoeg om een plek bij de prominentste verkiezingsdebatten te bemachtigen. Alleen bij het slotdebat mocht Segers aantreden. De stelling die hij zélf meenam in het debat met Jesse Klaver wist de GroenLinks-leider uit zijn handen te slaan door over medische ethiek te beginnen, een onderwerp dat gevoelig ligt bij de ChristenUnie-achterban.

Die achterban leek het niettemin te waarderen dat de ChristenUnie regeringsverantwoordelijkheid nam. Niet voor niets lanceerde de partij een speciale site waar alle resultaten uit Rutte III staan opgesomd. De teller staat inmiddels op 178: van geld voor cultureel erfgoed zoals kerken tot zelfmoordpreventie.

Diezelfde achterban leek het te accepteren dat dat betekende dat er ook offers moesten worden gebracht. De partij sprak dan graag over een ‘meloen’ (zoals de afschaffing van de dividendbelasting) die ‘doorgeslikt moest worden’. Maar slikken deden ze, want de handtekening van Segers stond nou eenmaal onder het regeerakkoord en een man een man, een woord een woord.

Moria

Ook het vluchtelingenstandpunt bleef een lastig punt voor de partij. Aanvankelijk werd het kinderpardon niet verruimd (later wel, tot grote vreugde van de achterban). En de deal die na de brand in vluchtelingenkamp Moria werd gesloten (Nederland vangt 100 kwetsbaren uit het kamp op, en nodigt 100 vluchtelingen minder uit via de VN) kon op kritiek en onbegrip rekenen.

De grote vraag is of de voordelen voor de meeste ChristenUnie-leden uiteindelijk op hebben gewogen tegen de nadelen. De exitpoll suggereert dat de partij in ieder geval niet rijkelijk beloond is.

Volledig scherm Carola Schouten. © ANP