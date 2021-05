Christo kan na de megabrand geen kant op: ‘Waar moeten we heen met ons kind van 20 maanden?’

Aantal wildplas­sers daalt snel, maar waar slaan ze toch het vaakst toe?

20 mei De coronacrisis heeft ook een onverwacht voordeel. Nu we vaker thuis zijn, de horeca dicht bleef en evenementen niet doorgingen, plassen we veel minder stiekem op straat of in de bosjes. Het aantal wildplassers in Nederland is vorig jaar met ruim de helft gedaald, blijkt uit een analyse van dataplatform LocalFocus. De braafste lieden wonen in Drenthe, de meest ondeugende in Zuid-Holland en de stad Groningen.