Circa dertig asielzoekers sliepen vannacht buiten bij vol aanmeldcentrum Ter Apel

Zo’n dertig asielzoekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag buiten geslapen, op de stoep bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. Er is geen plek meer in het aanmeldcentrum en de groep wil niet naar een crisisnoodopvang uit angst dat het aanmeldproces wordt vertraagd, meldt RTV Noord.

Een van hen heeft woensdag een afspraak bij de IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst, en is bang dan niet op tijd terug te zijn in Ter Apel als hij overgeplaatst wordt. ,,Wij hebben gehoord dat als we die afspraak missen, we erg lang moeten wachten voordat we geholpen worden", vertelt hij tegen de nieuwszender. Een ander vertelt al acht dagen te wachten op een plek in de opvang. ,,Ze zijn alleen mijn papieren verloren.”

Een woordvoerder van het COA geeft toe dat het er soms wat chaotisch aan toe kan gaan: ,,Mensen in verschillende stappen van het aanmeldproces zijn op verschillende plekken terechtgekomen, omdat het zo druk is in Ter Apel. Soms komen ze de volgende dag terug en anderen van andere locaties pas later. Mensen zitten daardoor op verschillende plekken en in verschillende stappen in het aanmeldproces. Het overzicht waar iedereen zit is niet het helderst op het moment.”

Het COA benadrukt dat er wel plek was in een crisisnoodopvang in een andere plaats. ,,We hebben de groep daarover geïnformeerd door middel van een brief en hebben het ook uitgelegd. Er stonden bussen klaar om de asielzoekers naar een opvang te brengen. De asielzoekers hebben zelf besloten om niet in te stappen’, vertelt woordvoerder Jacqueline Engbers van het COA.

Het is al maanden druk in Ter Apel. Bijna dagelijks komen te veel vluchtelingen naar het aanmeldcentrum. Het probleem blijft volgens het COA het gebrek aan doorstroming. De asielzoekerscentra zitten helemaal vol, omdat er voor statushouders te weinig andere woonruimte is. In de azc’s wonen nu bijna 15.000 mensen die al in Nederland mogen blijven, maar door de krapte op de woningmarkt niet kunnen doorstromen naar een huis. Crisisnoodopvanglocaties zijn soms maar kort beschikbaar. Het kabinet heeft de haperende asielopvang zo’n drie weken geleden uitgeroepen tot nationale crisis.

