‘Circuit Zandvoort egaliseert duinen illegaal’

Vuelta 2020: wielren­ners lopend door de Grote Kerk van Breda

15:30 Met het Kasteel van Breda op de achtergrond start op zondag 16 augustus 2020 de derde etappe van de Vuelta. De route van 194 kilometer begint en eindigt in Breda, en leidt door vrijwel heel West-Brabant. Welke straten de Ronde van Spanje in de gemeente Breda aandoet, is vandaag bekendgemaakt. De details van de verdere route worden later bekendgemaakt.