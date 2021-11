Clubs laks in weren kwaadwillende vrijwilligers: ‘Ze moeten zich schamen’

Zwarte lijst gesneuveld

NOC*NSF en vrijwilligersplatform NOV kondigden in 2019 een gezamenlijke zwarte lijst aan, die moest voorkomen dat betrapte ontuchtplegers ‘clubhoppen’ van de ene vereniging naar de andere. Maar dat plan is gesneuveld. ,,Het was juridisch te complex en zou voor clubs te veel extra werk betekenen”, zegt NOV-directeur Joost van Alkemade.

Slachtofferadvocaat: ‘Nalatige bestuursleden vervolgen’

Slachtofferadvocaat Richard Korver oordeelt hard over de beperkte deelname aan de VOG-regeling. ,,Het laat zien dat het besef over de omvang van seksueel misbruik nog altijd enorm tekortschiet.” Korver pleit ervoor om bestuursleden van verenigingen in de toekomst juridisch aansprakelijk te stellen, als zij een vrijwilliger toelaten die over de schreef gaat, terwijl dat met een VOG te voorkomen was geweest. ,,Waarom niet? In mijn ogen ben je dan gewoon nalatig bezig.”