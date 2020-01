Coach Pauline is de reden dat we steeds gelukkiger worden van de NS

Station Breukelen, woensdagavond rond zessen. Hoofdconducteur Jeroen Huisken (36) staat in de deuropening van de sprinter richtig Utrecht, fluitje in de mond. Als het fluitsignaal klinkt, doemt een rennende studente uit de duisternis op, een tupperwarebakje in haar hand. Huiskens besluit het meisje binnen te laten. ,,Dank u wel!” zegt ze. ,,Graag gedaan, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om je te laten staan.’’



Naast Huiskens kijkt Pauline Bron goedkeurend toe. Ze is ‘manager gastvrijheid’ bij NS: ze coacht conducteurs. Instappen na het laatste fluitsignaal gaat eigenlijk tegen de NS-huisregels in, vier jaar geleden startte de NS er nog een campagne tegen. ,,En toch deed Jeroen hier het juiste. Het perron was leeg, er was geen enkel risico, Jeroen zag dat het kon.’’