Coby (71) verloor haar man aan kanker, maar vindt troost in Rouwcafé: ‘Gezellig praten als op verjaardag’

Ongelijk­heid groeit: leegloop scholen in provincie en regio, terwijl lerarente­kort op andere plekken stijgt

De komende twintig jaar lopen veel scholen in het noorden, oosten en zuiden van het land leeg, terwijl het aantal schoolgaande kinderen in de Randstad en Midden-Nederland juist stijgt. Daar zorgt het voor een extra groot lerarentekort, dat juist in deze gebieden nu al heel omvangrijk is.