Coby is al 5 jaar ongeneeslijk ziek: ‘Mijn leven met kanker is echt geen kommer en kwel’

Baby Eibhilin is misschien wel de jongste coronapa­tiënt van Nederland

9:07 Ongemerkt had Daniël de Wit (26) zijn zeven weken oude dochter besmet met het coronavirus. Ze lag twee dagen in het ziekenhuis in Venlo. De jonge ouders waarschuwen: ‘Voor jou kan het zo voorbij zijn, een ander kan doodziek worden'.