Code geel door winterweer, maandag wordt het 15 graden: ‘De lente laat nog heel even op zich wachten’

updateHet witte landschap blijft nog wel even in het noorden van het land. Vandaag blijft het daar sneeuwen, en dat kan voor een witte deken van ‘net iets meer’ dan vijf centimeter zorgen. Met een stevige wind erbij kan het behoorlijk koud aanvoelen, met een gevoelstemperatuur lager dan - 5. Maar na het weekend klimt het kwik tot in de dubbele cijfers.

In het zuiden en midden van het land valt vandaag vooral regen, maar ook wat (natte) sneeuw. ,,Daar valt hooguit 2 tot 4 centimeter, dat misschien op grasvelden of in natuurgebieden blijft liggen. Op de wegen niet, daar zijn ze te warm voor”, zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza.

In het noorden, daarentegen, zorgt de sneeuw voor een dikke witte laag. Fris wordt het wel, want naast dat het gaat vriezen, zorgen de sneeuwval en de stevige noordwestelijke wind voor een nogal koude gevoelstemperatuur. ,,De berekening gaat uit van -5, maar ik vermoed dat het nog wel lager kan uitpakken door de combinatie van wind, sneeuwval en luchtvochtigheid. Dik aankleden dus, als je naar buiten gaat.”

Het KNMI heeft intussen code geel afgekondigd vanwege gladheid door onder meer (natte) sneeuw. Voor het noorden van het land is de oproep van het weerinstituut om alert te zijn al van kracht, voor de rest van het land gaat code geel later vandaag in. Van vrijdagavond op zaterdagochtend is er in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte wegen, waarschuwt het KNMI. Alleen in Zeeland is de kans klein dat het glad wordt.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt vrijdagochtend voor code geel in de noordelijke provincies. ‘Onze strooiwagens zijn druk in de weer om de weg sneeuwvrij te krijgen. Ga je de weg op? Wees extra alert en pas indien nodig je rijstijl aan’, aldus Rijkswaterstaat op Twitter. Ook de vrijdagavondspits kan hinder ondervinden van de gladheid.

Zonnige zaterdag

Maar ook in Gelderland blijft koning winter nog aanwezig. Zaterdagochtend is het voor het gevoel nog winters met helder weer en een paar graden vorst. Volledig droog blijft het niet, vertelt weerman Gerrit Vossers. ,,In de middag zijn er wat wolkenvelden. In het noordelijke deel van Gelderland kan er een bui vallen.” Verder wordt het wel zonnig. Maar op zondagochtend wordt het nog even opletten: ,,Er kan dan plaatselijk natte sneeuw vallen.”

Maar niet getreurd, de temperatuur gaat stijgen. Vanuit het westen komt er een zachte lucht naar Nederland waardoor het op maandag warmer wordt. ,, De temperaturen kunnen oplopen tot 15 graden”, aldus Vossers.

Maar echt lenteachtig gaat het komende week nog niet worden. De de zon laat zich niet of nauwelijks zien. ,,Er zal veel wind en flink wat regen zijn. Het weer blijft wisselvallig.’’ Op dinsdag zullen de temperaturen weer afnemen tot zo'n 8 graden.

Maar wanneer begint de lente echt? ,,Volgend weekend. Dit weekend wordt het nog wat afzien. Maar eind volgende week kunnen er zeker wat knoopjes los. De lente laat dus nog heel even op zich wachten.”