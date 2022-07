Code geel in drie provincies vanwege hitte én onweersbuien met hagel en veel regen

In heel het land geldt voor de rest van de dag ook nog code geel vanwege de hitte. Op veel plekken is het nu al boven de 25 graden. Vooral in het noorden en oosten gaat de zon flink schijnen, waardoor het daar met 30 tot 32 graden tropisch warm wordt. Voor de rest van het land is de verwachting dat het kwik in de loop van de dag wat omlaag gaat gaat, en de hitte verdreven wordt.

Hitterecord niet verbroken

Ondanks de enorme hitte gisteren is hitterecord uit 2019 (40,7 graden) niet verbroken. In Maastricht bereikte het kwik met 39,5 graden het hoogste punt in Nederland. Daarmee is wel voor de vierde keer op rij het oude hitterecord uit 1944 verbroken. Destijds werd het 38,6 graden in het Gelderse Warnsveld. Dat record hield 75 jaar stand. Tot er in 2019 40,7 graden gemeten werd in Gilze-Rijen. Ook de zomers daarop werd het record uit 1944 ieder jaar verbroken. Gisteren dus weer.