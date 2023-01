Code geel in groot deel van het land wegens gladheid

Lieve Debby: ‘Mijn vriendin is bloedmooi, lief, zorgzaam, maar ik twijfel of ze slim genoeg is’

Debby Gerritsen weet alles over de liefde, lust en het leven. Uit eigen ervaring en als host van de populaire podcast Over de liefde. Hier beantwoordt Debby elke week een liefdes-, lust- of levensvraag van een lezer. Deze week over vraagt Daan zich af of hij en zijn vriendin wel bij elkaar passen, omdat ze op intellectueel vlak zoveel verschillen.

23 januari