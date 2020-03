Code geel in groot deel van Nederland wegens windstoten

De gevolgen van de coronacri­sis en Angela de Jong over de tv-week in De Ochtend Show to go

11 maart Tv-columniste Angela de Jong, zorg- en reisverzekeringenexpert Bas Knopperts van Independer en Geert Koster van Leefbaar Rotterdam zijn op 12 maart te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Yora Rienstra en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.