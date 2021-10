Code geel in meeste provincies wegens mist, weer drukke ochtendspits

In een groot deel van Nederland is vanochtend code geel van kracht wegens mist, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Het gaat om vrijwel alle provincies, behalve het westen en Limburg. Op de snelwegen was het een drukke ochtendspits met op een gegeven moment bijna 400 kilometer aan file.

Lokaal komt dichte mist voor, waarbij het zicht minder is dan tweehonderd meter. Er geldt daarom code geel voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant.

Verraderlijk

Volgens Weerplaza werd de laagste zichtwaarde vannacht om 04.20 uur gemeten in Eelde (Drenthe). Daar was het zicht minder dan 50 meter. Op Terschelling was het zicht 's nachts 52 meter, in Deelen (Gelderland) kon maximaal 60 meter ver worden gekeken.

Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijke rij-omstandigheden door slecht zicht. ‘Pas de snelheid aan en houdt voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden’ is daarom het advies.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weerplaza meldt dat het zicht 's ochtends om 06.00 uur het slechtste was in Eindhoven (97 meter). De verwachting is dat de mist in de tweede helft van de ochtend verdwijnt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Drukste ochtendspits

Door regen, ongelukken en een afgesloten A12 was gisteren de drukste ochtendspits van het jaar. Rond 08.30 uur stond er volgens de ANWB dik 555 kilometer file. Overigens is vanochtend vroeg de A12 tussen Utrecht en Nieuwerbrug weer opengegaan. De snelweg was de afgelopen negen dagen dicht wegens groot onderhoud. Op verzoek van omliggende gemeenten en wegens geplande evenementen in de regio heeft het onderhoud niet afgelopen zomer (vakantieperiode) plaatsgevonden.

De ANWB kon donderdagochtend goed merken dat de belangrijke verkeersader richting Den Haag weer open is. Een woordvoerder zag dat veel ‘omrijfiles’ zijn verdwenen. ,,De afgelopen tijd zag je dat veel automobilisten via Gorinchem en Rotterdam naar Den Haag reden. Dat leidde tot extra drukte op de A15 en A27, waar sowieso al veel vrachtverkeer rijdt.” De ANWB verwacht dat het, door de openstelling van de A12, ‘s middags ook rustiger wordt op de A4.

Ook volgens Jorn de Vries van Flitsmeister is de ochtendspits een stuk rustiger is dan gisteren. ,,Het hoogtepunt van 1.154 minuten vertraging was bereikt rond 08.30 uur. Gisterochtend rond het hetzelfde tijdstip was dat 45 procent meer (2.093 minuten vertraging). Normaliter is de donderdagochtend drukker dan de woensdagochtend. In onze data zagen we dat de werkzaamheden van de afgelopen week een grote bottleneck was voor het verkeer.”

Rond 08.30 uur stond er vandaag zo’n 400 kilometer aan file, verdeeld over zo'n 80 files. Op de A59 bij Waalwijk gebeurde een ongeluk met meerdere auto's. De ANWB spreekt van een kettingbotsing met acht auto’s. Of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend.