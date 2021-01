Code geel na eerste landelijke vriesnacht van het jaar

Voor het eerst in bijna twee jaar is de temperatuur in Nederland afgelopen nacht overal gedaald tot onder het vriespunt. In de zuidelijke helft van Limburg kan het vanmorgen vroeg glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. In het Noorden van het land komt lokaal dichte mist voor.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor beide regio's. De gladheid en mist verdwijnen naar verwachting in de tweede helft van de ochtend. De dag begint koud maar de temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 3 of 4 graden en de zon zal uitbundig schijnen, voorspelt Weerplaza. De oostenwind waait vandaag zwak tot matig, kracht 2 tot 4. Pas in de loop van de middag verschijnen er enkele (hoge) wolkenvelden.

Vanavond en vannacht vriest het in het noorden licht, elders ligt de temperatuur rond het vriespunt. In het zuiden en midden van het land volgt later vannacht wat lichte sneeuw, ijzel of regen. Hierdoor kan het plaatselijk (verraderlijk) glad worden. In de loop van maandagochtend verdwijnt de gladheid van het zuiden uit, voorspelt ze.

Vlissingen

Nederland beleefde de eerste vriesnacht dit jaar met zelfs in Vlissingen een temperatuur onder nul (-1,1). Dat gebeurde op 1 februari 2019 - maar liefst 728 dagen geleden - voor het laatst, meldt weerman Rico Schröder. Het vorige record voor aaneengesloten dagen zonder vorst in de Zeeuwse stad was maar liefst 604 dagen en liep van 8 april 2013 tot en met 2 december 2014. Van 16 december 1987 tot en met 23 januari 1989 bleef de temperatuur in totaal 405 dagen boven nul. Deze periode staat op de derde plaats.

De reeks zonder ijsdagen (maximumtemperatuur onder nul) in Vlissingen is volgens hem nog veel langer. Al 1065 dagen steeg de temperatuur er achtereenvolgend tot boven het vriespunt. In een reeks sinds 1906 is dat goed voor een vijfde plaats. De laatste keer dat het de hele dag in Vlissingen bleef vriezen was op 2 maart 2018.

Op de eerste plaats staat de periode 1 februari 1972 tot en met 27 januari 1976. Op maar liefst 1457 achtereenvolgende dagen steeg de temperatuur tot boven nul. De tweede plaats is voor de periode 12 maart 2013 tot en met 16 januari 2017. In totaal 1407 dagen steeg het kwik tot boven het vriespunt.

De Bilt

Ook het meetpunt De Bilt is hard op weg om een recordperiode van temperaturen boven nul te noteren. Inmiddels liep het kwik er al 737 dagen achtereen (sinds 25 januari 2019) tot boven het vriespunt. Het record staat op 755 dagen en dateert van 3 januari 1974 tot en met 27 januari 1976. Op 18 februari 2021 zou dit record de boeken uit kunnen gaan.

Verder zijn er geen weerstations in Nederland die een vorstloze winter kennen. Hoek van Holland en Vlieland komen wel in de buurt, in de ‘winter’ van 2020 vroor het daar respectievelijk 1 en 2 nachten, meldt Weeronline.

Franse westkust

Het klimaat van Zeeland lijkt steeds meer op het klimaat van de Franse westkust, stelt Weer.nl. Voor de jaren ‘60 uit de vorige eeuw vroor het gemiddeld 36 nachten per jaar. Tussen 1961 en 1990 was dit langjarig gemiddelde iets gedaald tot 30 vorstdagen, maar tussen 1991 en 2020 nam dit aantal af tot slechts 20 nachten met vorst per jaar. Sinds 2014 komen ook geheel vorstloze winters voor.

Ook sneeuw begint een zeldzaamheid te worden. Viel er vroeger nog op 26 dagen per jaar sneeuw, nu is dat aantal gedaald tot gemiddeld 13 sneeuwdagen. Het aantal dagen met een sneeuwdek is gehalveerd van 12 naar 6. Afgelopen winter viel slechts 1 dag sneeuw, een record voor Zeeland.

