Code geel vanwege dichte mist in midden en zuiden

Dode door ongeval waarbij auto in brand vliegt in Terneuzen, ander slachtof­fer zwaarge­wond

In Terneuzen is zaterdagavond op de Rooseveltlaan een ernstig ongeluk gebeurd. De auto vloog na het ongeval in brand. Eén slachtoffer is overleden, een ander slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgezet.

15 januari