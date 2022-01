Code geel vanwege gladheid in bijna het hele land

update Verdachte van dreiging rond John van den Heuvel op vrije voeten

De 36-jarige Utrechter Mourad O. die donderdag werd opgepakt na een incident rond het zwaarbeveiligde transport van misdaadverslaggever John van den Heuvel, is vandaag heengezonden op last van de officier van justitie. De man blijft formeel wel verdachte, maar er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden. De verdachte situatie die ontstond, lijkt vooralsnog toeval te zijn.

9 januari