Code geel voor dichte mist: in regio 130 meter zicht

In Gelderland was het zicht rond 8.30 uur ongeveer 130 meter.

Door het gehele land is het deze ochtend mistig, maar vooral in het gebied rondom het IJsselmeer en in Zeeland en Noord-Brabant is het zicht zeer slecht. Dit heeft onder meer te maken met de zomertijd. Doordat ze zon later opkomt, duurt het langer om de mist op te laten lossen.