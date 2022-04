Code geel voor groot deel van het land om dichte mist

Advocate geeft stagiaire pas en pincode en verliest 94.000 euro: bank moet deel toch terugbeta­len

Een advocate krijgt toch een deel terug van de 94.000 euro die van haar bankrekening is gehaald en deels is vergokt in het casino. Het hof stelt dat de Tilburgse zelf 'grof nalatig’ was door bankpas en pincode aan de stagiaire van haar kantoor te geven, maar de bank had ook meer kunnen doen. De vrouw eiste 45.000 euro van de Rabobank, maar krijgt de helft van dat geld.

13 april