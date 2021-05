Code geel wegens harde wind aan kust: aantal testlocaties uit voorzorg dicht

De teststraat in Zuidland is vandaag gesloten vanwege de harde wind die langs de kust trekt. Aan zee is de wind soms stormachtig, kracht 8 en in combinatie met de buien is het flink koud. De afspraken die al stonden gepland, worden verzet, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Mensen worden telefonisch op de hoogte gesteld. Afspraken kunnen worden verzet naar de de testlocatie bij Ahoy of in Middelharnis, zegt een woordvoerder van de GGD. ,,Op een aantal testlocaties wordt de capaciteit tijdelijk opgeschroefd, zodat de mensen die eigenlijk in Zuidland getest zouden worden gewoon geholpen kunnen worden.’’

Ook in Vlissingen testlocatie gesloten

Uit voorzorg is vandaag ook de teststraat in Vlissingen gesloten, laat GGD Zeeland weten. In verband met de harde wind is het niet verantwoord de testlocatie open te houden, klinkt het. De testlocatie in Zeeland is gevestigd in tenten en dat is niet werkbaar. Mensen met een afspraak zijn al gebeld en kunnen in Goes terecht.