Code oranje in noorden wegens onweer en hagel beëindigd

Aantal besmettin­gen in café door broers die quarantai­ne oversloe­gen loopt op naar zes

20 augustus OLDENZAAL - Zes mensen van wie bekend is dat ze afgelopen weekend in de Oldenzaalse cafés De Bestemming of De Kelder waren, zijn inmiddels positief getest op het coronavirus. De bron van de besmetting zijn twee broers die vrijdagavond in beide horecagelegenheden waren. Zij wisten op dat moment niet dat ze besmet waren.