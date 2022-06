‘Coldcaseteam politie Amsterdam: bewijs in Deventer moordzaak rammelt’

Dat zijn de conclusies uit een driejarig onderzoek van drie forensisch-rechercheurs van het coldcaseteam van de politie Amsterdam, schrijft de Volkskrant . Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal toetst sinds 2014 of de zaak herzien kan worden. Dat is uitzonderlijk: een recherheonderzoek wordt na het sluiten van een strafzaak zelden volledig opnieuw geïnspecteerd.

Ernest Louwes werd in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de moord op Jacqueline Wittenberg in 1999. Hij was haar fiscaal jurist. Het proces moest opnieuw worden gevoerd omdat rechercheurs bleken te frauderen met processen-verbaal en de geurhondenproef. In 2004 werd Louwes opnieuw veroordeeld. Nadat hij twee derde van zijn straf uitgezeten had en vrijkwam in 2009, diende zijn advocaat in 2013 een verzoek in tot een nieuw onderzoek in de zaak. Louwes heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.