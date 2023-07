‘Collega is een aap’ niet genoeg voor ontslag op staande voet, bedrijf moet op intranet rectificeren

RECHTSZAAKEen Poolse magazijnmedewerkster die zich op de werkvloer racistisch uitliet over collega’s, had om die reden niet mogen worden ontslagen. Dat heeft de kantonrechter in Rotterdam bepaald. Opmerkingen als ‘de hr-medewerker is een aap’ en ‘het busje stinkt, je kunt ruiken dat er een zwarte man in heeft gereden’ zijn volgens de rechter niet meteen reden voor ontslag op staande voet.

Het bedrijf waar de vrouw werkte, een groothandel in medische hulpmiddelen voor de scheepvaart in Hoogvliet, kwam in actie toen collega’s zich bij de leiding hadden beklaagd over de werkneemster. Ze zou zich met regelmaat laatdunkend uitlaten over moslims en mensen met een donkere huidskleur.

In een gesprek met de manager personeelszaken gaf de vrouw aanvankelijk toe dat ze de opmerkingen had gemaakt. Ze zou daarin ook hebben gezegd dat ze dacht dat het wel kon op haar afdeling, waar veel Poolse dames werken. Nadat de mogelijkheid van ontslag ter tafel kwam, zou ze de opmerkingen weer hebben ontkend, zo blijkt uit het vonnis.

Laatste waarschuwing

Voor het bedrijf was het al met al voldoende om de vrouw direct buiten de deur te zetten, omdat ze met haar woorden ‘een giftige werkomgeving had gecreëerd’ en ‘het welzijn van collega’s had aangetast’. Maar de rechter vindt ontslag te ver gaan: de vrouw was anderhalf jaar in dienst, functioneerde prima als magazijnmedewerker en had om te beginnen een eerste en laatste waarschuwing moeten krijgen.

De bedrijfsleiding vond ontslag op staande voet wel passend, omdat het een zerotolerancebeleid hanteert bij racisme. Om dat duidelijk te maken, had het op het bedrijfsinternet een mededeling geplaatst over het ontslag, inclusief de reden waarom. De werkneemster eiste dat dit bericht zou worden gerectificeerd en de rechter ging daarin mee: drie weken lang moet op het intranet een tekst worden gepubliceerd waarin staat dat het ontslag wegens racisme onterecht is.

De Poolse werkneemster wil niet terug naar het bedrijf en stemt daarom in met het ontslag. Ze ontvangt ongeveer 8000 euro aan vergoedingen. Ook moet het bedrijf alle gemaakte juridische kosten betalen.

