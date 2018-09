Collega-kickboksers: Aziz een terrorist? Dat kan niet

Eigenaar Nick Hemmers (30) van Hemmers Gym, de bekende kickboksschool in Breda waar Aziz J. (37) drie keer per week trainde en jonge vechters begeleidde, kan het nog steeds niet bevatten. Hemmers' vriendin en moeder evenmin: ,,Een leuke kerel. Hij ging hier altijd zo goed met de kinderen om.''



Intussen zit oud-wereldkampioen kickboksen Aziz al vijf maanden vast op verdenking van Jihad-activiteiten. Vorige week bepaalde de rechter dat de West-Brabantse huisvader nog zeker drie maanden op de terroristenafdeling blijft, samen met twee bevriende broers uit Oudenbosch. Uit een twee jaar geleden door de geheime dienst AIVD opgenomen gesprek in Oudenbosch zou blijken dat de mannen een aanslag wilden plegen op het Turks consulaat.

Lees ook Terreurverdachte blijkt voormalig kickbokskampioen Lees meer

Volledig scherm Nick Hemmers van Hemmers Gym in Breda, de kickboksschool van Aziz J.. © Hessel De Ree

Nooit iets opgevallen

Een vierde verdachte in het dossier is al veroordeeld tot 4 jaar cel. Aziz en de Oudenbossche verdachten ontkennen in alle toonaarden. In de Bredase kickboksschool kunnen ze haast niet geloven dat justitie het bij het rechte eind heeft. ,,Nooit, maar dan ook echt nooit is ons iets opgevallen aan Aziz. Nimmer heeft hij blijk gegeven van sympathieën voor IS. Hij praatte niet over de oorlog in Irak, radicalisering, discriminatie of Wilders. Hij was niet boos en agressief. Als je hem ziet, kun je amper geloven dat hij een keiharde vechtsporter is'', zegt Hemmers.



Hemmers leerde het kickbokstalent zo'n 17 jaar geleden in de sportschool in de wijk Belcrum kennen. Het destijds in Roosendaal wonende talent van 1,90 meter schopte het ver onder leiding van kickbokslegende Ramon Dekker, de overleden halfbroer van Nick: ,,Aziz was een protegé van Ramon. Hij haalde de K1 en vocht tot in Hawaï toe'', weet Hemmers. Daarna raakte hij het talent uit het oog. ,,We zagen hem 6, 7 jaar niet. Maar een jaar geleden stond hij opeens aan de ring. Ik wil weer komen trainen, zei hij.''

Quote Een jaar geleden stond Aziz op eens aan de ring. Ik wil weer komen trainen, zei hij Nick Hemmers

Vader

Hemmers ontving de verloren zoon met open armen. ,,Hij was eerst jeugdtrainer en ging daarna ook als assistent-trainer mee op reis met onze kickboksers. Vorig jaar nog naar Chicago en China. Die jonge gasten keken tegen hem op: een grote man met zo veel ervaring. Hij was een vertrouwenspersoon, de vader van het groepje.''



Aziz begeleidde onder anderen het Argentijnse weltergewicht Alan Scheinson (27) bij een kickboksgala in China. ,,We hebben een week samen opgetrokken. Hij is een heel normale, aardige man. Hij bidt meerdere malen per dag, zoals elke goede moslim.''



Teamlid Samir Boukhidous (38) heeft ook alleen goede ervaringen met Aziz: ,,Hij zei altijd tegen ons: je moet je best doen in het leven. Hij vertelde dat hij zelf was gestopt met blowen en alcohol drinken en dat hij een snelheidsbegrenzer in zijn auto had laten installeren. Hij is hooguit een beetje goedgelovig, naïef misschien, maar ik kan niets negatiefs over hem zeggen.''

Quote Hij zei tegen ons: je moet je best doen in het leven. Hij was zelf gestopt met blowen en alcohol drinken Samir Boukhidous

Wietplantage