Collega's ‘enorm geschokt en verdrietig’ na dood medewerker in metaalzaagmachine: ‘Je hart slaat over’

De dinsdag begon bij het metaalbedrijf, gespecialiseerd in het maken van constructies voor infra en industriële sector, als altijd, maar veranderde al snel in een drama. Een man raakte bekneld in een zaagmachine en overleed ter plekke. Hoe dat exact kon gebeuren, is ook bij Broeze zelf op dit moment nog niet bekend; de arbeidsinspectie doet onderzoek. De schok, zo meldt het bedrijf, is enorm.