College Almere stapt op om ‘financieel drama’ rond Floriade

Plots kijken bewoners uit op ‘monster­lijk grote’ installa­tie: ‘Alsof er ruimte­schip in de wijk is geland’

‘Alsof er een ruimteschip in de wijk is geland.’ Omwonenden van een basisschool in Oud-Beijerland zijn op z’n zachtst gezegd not amused met de nieuwe afzuiginstallatie die een paar weken geleden met een hoogwerker op het dak van het schooltje is geplaatst. Het ding is monsterlijk groot, lelijk en áls-ie straks gaat draaien, vrezen bewoners als Eef van Krimpen ‘met grote vreze’ voor geluidsoverlast.

7:30