College: ziekenhuis OLVG discrimineerde transgender man die zich meldde met pijnklachten

De man die de klacht had ingediend is Brand Berghouwer, de voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. Hij ging enkele jaren geleden voor het eerst met buikklachten naar de afdeling gynaecologie van het Amsterdamse ziekenhuis. Hij kreeg medicatie, maar de klachten hielden aan. Als oplossing vroeg hij of het mogelijk was om zijn baarmoeder en/of eierstokken te laten verwijderen. De gynaecoloog beschouwde dat als een vraag ‘in het kader van transgenderzorg’, zoals het college het verwoordt.



Berghouwer werd daarom verwezen naar een psycholoog, wat een standaard onderdeel is als iemand geslachtsveranderende ingrepen wil ondergaan. Het college kan zich in die inschatting niet vinden. ,,De gynaecologische zorgvraag van de transgender man was namelijk niet veranderd. Hij heeft door de tijd heen pijn gehouden. Hij heeft om de operatie gevraagd als een mogelijke oplossing voor zijn klachten.’’