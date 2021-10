Colombia onderschept 2 ton aan cocaïne met bestemming Rotterdam

VIDEO Klimaat­trein arriveert in Glasgow met huiswerk voor wereldlei­ders: ‘Onze ambities zijn te laag’

De klimaattrein, die vanochtend uit Nederland vertrok, is aangekomen in Glasgow. De circa vijfhonderd passagiers hebben onderweg hun eisenlijst opgesteld voor de grote internationale klimaattop COP26, die morgen begint. ,,We mogen het niet van ons af schuiven.’’

30 oktober