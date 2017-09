Commandant Middendorp bezoekt ouders omgekomen militairen Mali

De twee militairen kwamen vorig jaar om toen bij een oefening een mortiergranaat ontplofte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder deze week dat de granaat niet deugde. Volgens de raad is Defensie ,,ernstig tekort geschoten'' in de zorg voor de veiligheid van de militairen in Mali.

Woedend

De ouders hebben een advocaat in de arm genomen en willen naar de rechter stappen . Zij houden Defensie verantwoordelijk voor de dood van hun zoons. Greetje Groenbroek, de moeder van Hoving, sprak over de gevoelens van de nabestaanden: ,,We zijn woedend. Zij hebben de dood van de jongens op hun geweten. Daar komen ze niet mee weg.''

De moeder van Henry Hoving liet in een reactie weten wel blij te zijn dat er nu toch iemand van Defensie op bezoek is gekomen. ,,We stellen het op prijs'', zei Groenbroek. ,,Er zijn dingen verteld en dingen uitgelegd. Het is fijn dat er nu aandacht van die kant is, dat hoeft niet per se minister Hennis te zijn. Meer wil ik er nu niet over zeggen.''