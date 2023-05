Commandant stapt op na onrust en klachten over onveilige werksfeer bij commando’s

De landmacht liet een onderzoek uitvoeren, maar daarin is volgens Defensie geen onveilige werksfeer naar voren gekomen. Wel is duidelijk geworden dat de leiding ‘onvoldoende harmonieus is om naar de toekomst toe effectief te blijven’. Ook is er volgens Defensie sprake van privéomstandigheden die het leiding geven bemoeilijken. ,,Het korps verdient een commandant die zich er 100 procent voor kan inzetten”, zo laat de vertrekkende commandant Paul Janssen weten.