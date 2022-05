Commando gelinkt aan Taghi verhandelde meer dan duizend wapens

De opgepakte commando die wordt gelinkt aan het netwerk van Ridouan Taghi verhandelde volgens het Openbaar Ministerie meer dan duizend wapens of onderdelen daarvan. Ook zou hij 260 kilo cocaïne hebben gesmokkeld en geheime informatie over het Korps Commandotroepen en zijn collega’s hebben gedeeld.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de sergeant-majoor uit Rotterdam zo’n 250 aanvalsgeweren, 250 pistolen en 570 mitrailleurs of onderdelen daarvan hebben verhandeld. Ook zou hij onder meer een richtkijker en een helm van het Korps Commandotroepen hebben verduisterd, en had hij thuis tien oefenpatronen en dertig scherpe patronen liggen in een garagebox, blijkt uit de tenlastelegging.

Volgens het OM deelde hij bovendien gevoelige informatie over een systeem dat door commando’s wordt gebruikt en zou hij zogenoemde callsigns (militaire roepnamen) van collega’s hebben doorgegeven. Hij zou foto’s hebben gedeeld waar zijn collega’s herkenbaar op stonden, en informatie over oefeningen en gegevens over gebruikte wapens hebben doorgesluisd. Ook zou hij in 2020 betrokken zijn geweest bij de smokkel van zo’n 260 kilo cocaïne via de Dominicaanse Republiek.

Gregory F.

De commando kwam in beeld in een onderzoek naar de criminele organisatie die volgens justitie wordt geleid door Ridouan Taghi. De militair kent de in Suriname geboren Gregory F., die wordt beschouwd als een crimineel contact van Taghi. Deze F. werd vorig jaar september op verzoek van Nederland in Curaçao gearresteerd in een hotel. Hij wordt verdacht van internationale drugshandel. Hoe intensief het contact was tussen de commando en F. en wat ze precies bespraken is nog onduidelijk.

De verdachte beroept zich tot nu toe op zijn zwijgrecht, maar vijf oud-collega’s die langdurig en recent met hem hebben gewerkt vertelden eerder dat hij een trainingscentrum voor zijn kameraden wilde opzetten in Suriname. Hij zou daarvoor al een stuk land in de jungle op het oog hebben gehad waar Special Forces uit de hele wereld zouden kunnen oefenen

Volgens advocaat Michael Ruperti kan zijn cliënt veel verklaren over wat hem nu ten laste wordt gelegd, maar omdat het om veel geheime informatie gaat, wil hij dat niet in het openbaar doen. De rechter besloot daarop de deuren van de zittingszaal te sluiten.

