Commissie na 'Schaarsbergen': Militair die klaagt niet veilig tussen collega's

Militairen die klagen over misstanden in de organisatie krijgen te maken met een 'stroperige, ondoorzichtige en escalatiegevoelige' wijze van afhandeling. De sociale veiligheid binnen Defensie is onvoldoende.

Dat concludeert de commissie Giebels die er dit jaar onderzoek naar deed, naar aanleiding van meerdere incidenten op de kazerne in Schaarsbergen. Volgens de commissie werkt de defensiecultuur in de hand dat sommige militairen zich er niet veilig voelen. Dat komt omdat militairen een hechte groepscultuur hebben en de loyaliteit groot is. Dit sterke punt heeft alleen ook een keerzijde, concludeert de commissie.

Er is neiging om leden van de eigen groep te beschermen, ook bij grensoverschrijdend gedrag. Collega’s die buiten de groep vallen, worden negatief bejegend.

Militairen die met een melding naar de leiding stappen, krijgen te maken met een 'stroperige, ondoorzichtige en escalatiegevoelige' wijze van afhandeling. Melders weten niet goed waar ze terecht kunnen, wanneer het wordt opgepakt en wie er inzage hebben in hun grieven. Ook is er een gebrek aan objectiviteit en onafhankelijkheid van mensen die de klachten onderzoeken.

Niets melden is soms simpelweg de meest verstandige keuze, concluderen de onderzoekers. Want wie toch meldt, kan zelf in grote problemen komen, blijkt uit het rapport. Dat gebeurde onder meer bij een deel van de in totaal 92 militairen die sinds vorig jaar naar deze commissie stapte.

Defensie start nu met een onafhankelijk centraal meldpunt, er komt een beter registratiepunt voor meldingen en bij interne onderzoeken wordt de kwaliteit en onafhankelijkheid beter gewaarborgd.

Aan de bak

Staatssecretaris van Defensie Barbara reageert geschokt op de conclusies. ,,Alle medewerkers van Defensie moet zich veilig kunnen voelen bij elkaar en bij de organisatie. Dit rapport laat zien dat we dat nog onvoldoende op orde hebben.”

,,Ik betreur zeer wat de melders aangeven te hebben ervaren. Dat is simpelweg niet acceptabel, er is werk aan de winkel”, aldus staatssecretaris Visser.

Schaarsbergen

De commissie werd vorig jaar december ingesteld nadat drie slachtoffers in De Volkskrant hun verhaal deden. De (oud-)militairen verklaarden in 2013 in Schaarsbergen gepest, mishandeld, aangerand en in een enkel geval zelfs verkracht te zijn. Als gevolg daarvan verliet het drietal in 2014 het leger. Ze hadden de incidenten wel intern gemeld, maar daar was door de legerleiding niets mee gedaan.

De commissie opende een meldpunt, waar tussen medio december en 1 maart van dit jaar 55 meldingen binnen kwamen van onder meer pesten en (seksuele) intimidatie. Ook werd 'benadeling na het doen van een melding binnen Defensie' vaak genoemd.

Een eind maart gepubliceerde tussenrapportage was al vernietigend. De commissie schreef toen dat op de Oranjekazerne meldingen van slachtoffers werden genegeerd of dat werd geconcludeerd dat gemeld ongewenst gedrag niet aannemelijk was. Verder was het interne team dat de meldingen destijds onderzocht, niet onafhankelijk. Er zat iemand in die de verdachten kende.

Eind vorig jaar werden drie verdachten aangehouden. Dat aantal liep in de loop van dit jaar op tot 10. Vorige maand maakte het Openbaar Ministerie bekend vijf van hen te vervolgen. De andere vijf gaan vrijuit. Ook werd duidelijk dat twee van de drie slachtoffers die naar buiten zijn getreden een schadevergoeding van 200.000 euro hebben gekregen van Defensie.