Commissie oordeelt snoeihard: Belangen Groningers stelselmatig genegeerd bij gaswinning

Dat staat in het enquêterapport dat vandaag in Zeerijp wordt gepresenteerd door commissievoorzitter Tom van der Lee, Tweede Kamerlid van GroenLinks. De conclusies daarin zijn snoeihard. Het rapport bevat scherpe verwijten aan de oliemaatschappijen die het gas wonnen, ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken en een aantal verantwoordelijke ministers. Oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken) en premier Rutte wordt verweten dat ze zich niet genoeg hebben ingespannen.

De belangen en het leed van de Groningers werden door alle betrokken ‘stelselmatig miskend’, stelt het rapport. De gaswinning is volgens Kamerleden uitgelopen op ‘een ongekend systeemfalen’. ,,Publieke en private partijen hebben hun plichten verzaakt.”

Volledig scherm Jeroen Dijsselbloem, Mark Rutte en Henk Kamp getuigen voor de parlementaire ondervragingscommissie. © ANP

Financiële belangen

De zware beving in Huizinge, in 2012, had meteen moeten leiden tot directe afbouw van de gaswinning. Een eerste voorlopig advies in die richting werd echter genegeerd, omdat meer belang werd gehecht aan de inkomsten van de staat en oliebedrijven Shell en ExxonMobil. Ook lagen er tegenstrijdige rapporten over het gevaar van de gaswinning. Daarnaast was minister Kamp bang dat de leveringszekerheid voor huishoudens in gevaar zou komen als er minder gas werd gewonnen.

Quote Premier Mark Rutte heeft de ‘ernst en urgentie’ van de problema­tiek volgens de commissie lange tijd 'zwaar onderschat’

Toch had het kabinet na de klap in Huizinge de veiligheid direct voorop moeten zetten, stelt de commissie. ,,Juist toen Kamp nog niet beschikte over alle benodigde informatie om een afgewogen besluit te nemen, had het voorzorgsbeginsel zwaarder moeten wegen.”

Volledig scherm Mark Rutte met achter hem Henk Kamp (links) en Jeroen Dijsselbloem (rechts).

Kamp handelde mede op verzoek van zijn collega Jeroen Dijsselbloem, destijds minister van Financiën, die aandrong op een hogere winning. Hij zei in zijn verhoor onder meer dat hij de onderbouwing van de adviezen waarin op verlaging werd aangedrongen, niet goed vond. ‘Dat kan niet op begrip van de commissie rekenen', meldt het rapport. Ook werd Kamp ‘doelbewust’ onvolledig geïnformeerd door ambtenaren.

Rutte heeft ernst onderschat

Premier Mark Rutte, de gehele periode sinds Huizinge minister-president, heeft de ‘ernst en urgentie’ van de problematiek volgens de commissie lange tijd 'zwaar onderschat’. Hij had volgens de onderzoekers veel eerder moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid voor Groningen deels weg te halen bij Economische Zaken. ,,De commissie stelt vast dat de minister niet tijdig heeft ingegrepen in het beleid van de vakminister, en voor Groningers niet het verschil heeft gemaakt.”

De premier wekte volgens de commissie wel verwachtingen, door werkbezoeken en uitgebreide excuses aan de Groningers in 2019. ,,Maar in zijn rol als minister-president brengt hij geen wezenlijke verandering tot stand ten gunste van de Groningers. Dat was gezien de voortslepende aard van de schade- en versterkingsproblematiek wel aan de orde geweest.”

‘Leveringszekerheid’ een kwalijk rookgordijn

De verantwoordelijke partijen wezen, ook toen vele duizenden Groningers door de aardbeving inmiddels in een onveilig huis woonden, op het belang van leveringszekerheid - de noodzaak om gebruikers van gas te blijven voorzien. In werkelijkheid wisten ze helemaal niet welk minimum niveau nodig was voor die leveringszekerheid, en deden ze daar ook geen onderzoek naar. De leveringszekerheid was volgens de commissie ‘een rookgordijn’: ,,Zeer kwalijk”, luidt het oordeel.

Volledig scherm In Godlinze worden woningen gesloopt om plaats te maken voor versterkte huizen. © ANP

Vanaf 2014 verlaagt Kamp de gaswinning elk jaar een beetje, maar ondervindt daarbij wel veel weerstand van de exploitanten van het gasveld. Pas als strafrechtelijke vervolging voor de NAM dreigt, zijn Shell en ExxonMobil bereid de winning af te bouwen, schrijft de enquêtecommissie. We praten dan over 2017, vijf jaar na Huizinge. In 2018 stelt Kamps opvolger Eric Wiebes voor om de gaskraan helemaal dicht te draaien.

Quote De Nederland­se schatkist verdiende sinds de start van de winning volgens de onderzoe­kers 363 miljard aan het gas. Groningen alleen de lasten

De omvang van de schade en de impact van de aardbevingen op de Groningers is volgens de commissie stelselmatig te laag ingeschat. ,,Was de aardbevingsproblematiek vanaf het begin af aan serieus genomen, dan had veel ellende voorkomen kunnen worden’. Niet alleen ‘Den Haag’ onderschatte de problemen, stelt de commissie, maar ook de rest van Nederland. Er was niet altijd solidariteit met de Groningers.

Moreel perspectief

Het morele perspectief heeft volgens de onderzoekers altijd ontbroken in de hele discussie, en in alle rapporten die daar de afgelopen jaren over geschreven zijn. De Nederlandse schatkist verdiende sinds de start van de winning volgens de onderzoekers 363 miljard aan het gas, Shell en ExxonMobil 66 miljard. Groningen had ondertussen alleen de lasten. Daarom is er volgens de commissie sprake van ‘een ereschuld’. ,,Volgens de commissie zit er een prijs aan het negeren van de belangen van de Groningers’.

De staat en de oliemaatschappijen zijn aan zet, als het aan de enquêtecommissie ligt. Het gaat hierbij ‘niet om aansprakelijkheid, maar om een morele verplichting’. Er moeten extra middelen komen om het toegebrachte leed, de schade en de pijn aan te pakken. ,,Dat gaat niet alleen om geld, maar ook om menskracht en aandacht, en om de positie van de regio ten opzichte van andere regio’s in Nederland.”

Volledig scherm Tweede-Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks is voorzitter van de commissie © Maarten Kools

Milder, makkelijker en menselijker

Allereerst moet werk worden gemaakt van een betere schade-afhandeling. Die moet ‘milder, makkelijker en menselijker’. Ook moet er sneller duidelijkheid komen over versterking. Elf jaar na de beving in Huizinge, weet ruim twee derde van de huiseigenaren van wie de woning versterkt moet worden nog steeds niet wat er met hun huis gaat gebeuren. ,,Het zwalken in de versterkingsaanpak moet stoppen.”

Daarnaast moet worden geïnvesteerd om Groningen ‘weer aantrekkelijk te maken voor bewoners en bedrijven’. Er moet ook geld vrijgemaakt worden voor toekomstige schades en voor het opruimen van gasputten. Daarnaast komt de commissie met aanbevelingen om de controlerende rol van toezichthouders en Tweede Kamer te versterken. Er moet bij ministeries meer aandacht komen voor het publieke belang, en er moet meer sturing zijn van de overheid op ruimtelijke ontwikkelingen onder de grond.