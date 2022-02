Complotdenker Wouter Raatgever trekt hoger beroep in ‘uit angst voor het woord tribunalen’

Pand van Henriët bestaat al decennia­lang uit vijf woningen, gemeente accepteert het niet langer: ‘Maar waarom?’

Vraagt de rechter: ,,Maar waarom?’’ Precies de woorden die Henriët van den Beld zo vaak in haar mond heeft genomen. Haar voormalige bedrijfspand in Wapenveld is al decennia lang opgedeeld in vijf woningen, maar de gemeente Heerde accepteert dat niet meer. Slopen of ombouwen tot één woning, eist die, waardoor haar huurders dakloos zouden worden. De rechter vraag opnieuw: ,,Wat is nou eigenlijk de reden?’’

23 februari