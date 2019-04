Conclusie landbouwers na wetenschappelijke test: onderzoek naar gif in mest deugt niet

Voor het onderzoek is de mest op 24 veehouderijen in Gelderland onderzocht. Door dat kleine aantal en omdat de resultaten onderling sterk verschillen, kun je daar geen wetenschappelijke verantwoord verband tussen leggen. Dat zegt stichting Agri Facts (Staf), dat onderzoek over land- en tuinbouw kritisch tegen het licht houdt.

Minder weidevogels

Volgens landbouwkundige Jelmer Buijs uit Bennekom is er wel een verband: hoe hoger de doses bestrijdingsmiddelen in dierlijke mest, hoe minder insecten er op de uitwerpselen in de wei voorkomen, zei hij ruim twee weken geleden in de Gelderlander. Dat zou blijken uit onderzoek dat hij samen heeft uitgevoerd met WECF Nederland, de koepel van vrouwen- en milieuorganisaties. Het zou een verklaring kunnen zijn voor de teruggang van het aantal weidevogels, omdat die afhankelijk zijn van insecten. Niet eerder werd een dergelijk onderzoek uitgevoerd.

Staf betwist dus deze conclusie. Daarnaast vindt de stichting het ‘verwerpelijk’ dat Buijs de conclusies van het onderzoek al naar buiten bracht, terwijl het rapport nog niet beschikbaar was. Daardoor was controle van het onderzoek eerder niet mogelijk en konden belangenbehartigers niet reageren. Staf kreeg het rapport via-via in bezit. Zondag heeft Buijs het eindrapport online gezet.

Breder onderzoek

Al eerder had Buijs de resultaten toegelicht op de website Foodlog. Volgens ecoloog Frank Berendse, emeritus hoogleraar in Wageningen, was het onderzoek goed uitgevoerd, zo vertelde hij de Gelderlander. Hij begeleidde Buijs bij het onderzoek. Wel pleitte Berendse voor een breder onderzoek, met meer bedrijven en verspreid over het hele land.

De provincie Gelderland, die subsidie heeft verstrekt voor het onderzoek, vindt ‘het niet netjes’ dat de onderzoekers hun conclusies al ruim een maand geleden naar buiten hadden gebracht. De provincie heeft tot op heden nog niets van hen vernomen. ,,De provincie is geen opdrachtgever. Maar ook bij een subsidie is het gebruikelijk dat de verstrekker op de hoogte wordt gebracht van de resultaten, alvorens die naar buiten worden gebracht. Hier worden we niet blij van’’, zegt een woordvoerster.

Presentatie in provinciehuis

Vrijdag wordt het onderzoek gepresenteerd in het provinciehuis in Arnhem. Die plek betekent niet dat de provincie achter de uitkomsten van het onderzoek staat, zegt de woordvoerster. ,,Delen van het provinciehuis zijn openbare ruimte. Iedereen kan daar een presentatie geven, onafhankelijk van de provincie.’’

Buijs was maandag niet bereikbaar voor een reactie.