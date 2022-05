Condoleances stromen binnen na dood Lucas (20): 'Idool' werd héél groot op Tiktok

,,Vat hem, joh!”, roept Cornelissen in plat Brabants naar zijn kat die een andere poes uit de buurt probeert te verjagen. Zijn huisdier schiet onder de schutting door, terwijl de bekende Tiktokker ook een miauw eruit gooit. Het dier komt vaker voor in zijn Tiktok-video's. ,,Ik support mijn kat in all ways”, reageerde Cornelissen nog onder de post.