Connie Palmen verpest voor altijd jouw beeld van de ideale liefde

Gisteren was het 25 jaar geleden dat schrijver en interviewer Ischa Meijer stierf. Ineens was Ischa weer overal. Flarden van zijn interviews op televisie, grote portretten in verschillende kranten, een nieuw boek met werk van zijn hand. En geliefde Connie Palmen bij De Wereld Draait Door, om te praten over haar boek over hen: I.M.



Ik las I.M. toen ik een puber was. Ik las die scène over hoe ze elkaar op straat zagen en tegelijkertijd in hun broek poepten. Een raar en vies verhaal, maar zo door Connie Palmen opgeschreven dat ik meteen dacht: dit is echte liefde. Dat wil ik ook.