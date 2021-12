Conny zit in rolstoel en weegt 45 kilo, maar moet man Ben zélf verzorgen na zware operatie

Hoe duik in kolk Davion (15) fataal werd: ‘Mooie herinnerin­gen helpen bij verwerken verdriet’

Een immense leegte, een ongelooflijk verlies. Davion (15) uit Deventer, die op school zat in Zwolle, verdronk in juni in de Rielerkolk. Het verdriet blijft groot, maar moeder, vader en tweelingzus zijn blij met de steun en het medeleven vanuit heel Deventer. ,,We krijgen er Davion niet mee terug, maar er moet echt meer aandacht komen voor de gevaren van zwemmen in open water.”

9:57