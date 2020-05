Containerschip vaart recht op Zeeuws strand af, ‘botsing’ ternauwernood voorkomen

Het tafereel werd vastgelegd op video en de beelden gingen viral op Facebook . Het is niet duidelijk wat er is misgegaan aan boord, maar de stuurman kon net op tijd ingrijpen. Duidelijk was dat het schip buiten de vaargeul was geraakt.

Volgens Eric Adan, die bij Rijkswaterstaat over het scheepvaartverkeer over de Westerschelde gaat, was het schip bestemd voor de Steenbank om daar haar loods af te zetten. ,,Men heeft vrij laat besloten om via de Sardijngeul en het Oostgat te gaan in plaats van Westrond. Door de volle ebstroom werd dat een moeilijke manoeuvre waarbij het schip in de Sardijngeul buiten de boeienlijn kwam en zodoende dichter bij het strand dan normaal. Het schip heeft haar reis kunnen voortzetten. Het voorval zal in de Commissie Nautische Veiligheid Scheldegebied worden geëvalueerd.”