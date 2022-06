Corendon verplaatst in zomer 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam

Corendon heeft ervoor gekozen het bericht van Schiphol over hoeveel vluchten iedere luchtvaartmaatschappij moet inleveren niet af te wachten, deelt de reisorganisatie in een persbericht. Door de verplaatste en geschrapte vluchten reduceert Corendon ongeveer 25 procent van het aantal vluchten dat op Schiphol gepland stond.

,,We begrijpen dat sommige klanten het vervelend vinden om vanaf een andere luchthaven te vertrekken, maar het is een beter alternatief dan de hele vakantie te moeten annuleren”, aldus Corendon-CEO Steven van der Heijden. ,,Omdat we nog geen officiële informatie hebben gekregen, kunnen wij nog geen duidelijkheid geven aan individuele klanten over hun specifieke vlucht.”