Corine (69) worstelde twintig jaar met haar geheim: ‘Ik dacht, misschien gaat het vanzelf wel over’

Stefan groef op een oud defensie­ter­rein ruim honderd lekkende accu’s op: ‘We zaten onder de brandwon­den’

De grond van voormalige defensieterreinen is vaak verontreinigd met afval, van motorolie tot asbest. En oude accu’s, ontdekte Stefan Vlaminckx op het oude mobilisatiecomplex in Mill, waar nu woningen worden gebouwd. Hij groef ze dertig jaar geleden op om geld te verdienen, maar heeft nog steeds last van de littekens.

11:22