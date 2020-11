Corona-activist die Kamerlid Omtzigt belaagde, hoeft niet de cel in: vier maanden voorwaardelijk

De actie, die werd gefilmd en online werd gezet, leidde tot grote verontwaardiging in politiek Den Haag. Kamervoorzitter Arib deed namens Omtzigt aangifte. V. had eerder die dag even verderop in de stad geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en was daarna met een groepje bier gaan drinken op het Plein bij de Tweede Kamer. Daar zagen ze toevallig CDA’er Omtzigt lopen. De activisten herkenden hem en gingen voor hem staan. Het Kamerlid zei meerdere keren zich niet prettig te voelen door de manier waarop hij werd bejegend. Het hield de activisten niet tegen.

V. , een dunne man van 26 jaar, is een bekende corona-activist en was de afgelopen maanden aanwezig bij talloze demonstraties. Op de bewuste dag roept hij naar Omtzigt: ,,Waarom verraad je ons allemaal?” En daarna dat hij hem gaat doodslaan. Hij noemt hem een ‘vuile kankerhond’ en een ‘vieze kankermongool'. Andere mensen uit de groep die Omtzigt belaagde riepen onder meer ‘Deep State’ en ‘Satanisten’. Dat zijn verwijzingen naar bekende complottheorieën.

Het Openbaar Ministerie neemt het V. erg kwalijk dat ‘dit is gebeurd in het kloppende hart van de democratie'. ,,Wie denkt door middel van straatterreur de democratie te kunnen beïnvloeden is zelf een gevaar voor die democratie. Als politici niet meer met mensen in gesprek kunnen, dan dreigt de democratie op te houden met bestaan.” Het OM eiste vier maanden celstraf, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Een forse eis, die onder meer zo hoog is omdat V. zich ook niet aan de corona-maatregelen hield en vlak voor het gezicht van Omtzigt stond te schreeuwen.

Spijt

De Limburger zei in de rechtbank spijt te hebben van wat er is gebeurd. ,,Het was stom en niet zo netjes. Het had niet mogen gebeuren.” Hij stelde dat het onder meer aan de alcohol lag. ,,Ik had al redelijk wat bier gedronken. We hadden eerst gedemonstreerd op de Vijverberg, daar was al van alles misgegaan met de politie.”

Omtzigt stelt zelf in een verklaring dat hij zich erg bedreigd voelde door V. , het Kamerlid was bang dat de man geweld zou gaan gebruiken. De beveiliging van de Tweede Kamer had hem afgeraden naar buiten te gaan omdat het nog onrustig was op het Plein. ,,Maar Omtzigt ging toch, hij is wel wat gewend en vindt dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening en dat mogen mensen hem ook vertellen. Maar buiten voelde hij direct dat de belaging door deze groep anders aanvoelde", stelde het Openbaar Ministerie. Omtzigt is na het incident het ministerie van Financiën binnengelopen om bij te komen.

Dronkenschap

V. werd later die avond door de politie aangehouden vanwege openbare dronkenschap. Toen was nog niet bekend dat hij de man was die Omtzigt had bedreigd. Daarvoor werd hij pas later aangehouden. Ook deed de politie nog een keer huiszoeking bij hem omdat hij op zijn Facebookpagina poseerde met een wapen. V.: ,,Dat was een airsoftgun, die is legaal.” De afgelopen jaren werd V. drie keer aangehouden voor openbare dronkenschap en moest hij voor de rechter komen vanwege een geweldszaak, het overtreden van de wet wapens en munitie en een inbraak. Hij leeft nu van een uitkering.

,,Je mag helemaal niemand bedreigen, maar deze persoon heeft ook nog eens een speciale rol: hij is Kamerlid. Die moeten gewoon hun werk kunnen doen”, stelde de rechter vanmiddag. ,,In de aangifte van Kamervoorzitter Arib staat eigenlijk dat u het functioneren van onze maatschappij op de proef stelt. Het is natuurlijk prima als u demonstreert. Maar dacht u nou nooit: ik kan wel verder gaan met al mijn demonstraties, maar misschien moet ik dit soort dingen niet meer roepen?”

V. mompelend: ,,Ja, dat denk ik nu wel. Ik doe nu ook wel iets rustiger aan met demonstraties. Maar het is mijn grondrecht er heen te gaan.” Hij stelt ook nog steeds te vinden dat politici het volk verraden. De advocaat van V. stelde dat in andere bedreigingszaken tegen politici vooral taakstraffen worden opgelegd en vindt dat ook genoeg straf voor zijn cliënt.

De rechter legde V. uiteindelijk een geheel voorwaardelijke celstraf van vier maanden op. ,,,Wat u heeft gedaan heeft veel te weeg gebracht in de maatschappij. Ook u hebt het recht om het te laten weten als u het niet eens bent met de politiek, maar er zijn grenzen. En die grens heeft u ver overschreden. In uw voordeel pleit dat u er niet omheen draait over wat u gedaan heeft. Maar ik maak me wel zorgen: u zegt naar demonstraties te blijven gaan, dus hoe voorkomen we dat u weer dit soort strafbare feiten pleegt?” De rechter vond een antwoord in een voorwaardelijke straf van vier maanden.

De rechter oordeelde onder meer dat de bedreiging ‘niet voltooid‘ was. Een juridische manier om te zeggen dat Omtzigt op het moment zelf niet hoorde dat V. hem met de dood bedreigde, maar pas een dag later op die woorden werd gewezen.

Netwerk van actiegroepen

De Limburger, die geboren werd in Noord-Holland, maakt onderdeel uit van een wirwar aan actiegroepen die vaak opereren onder de vlag van Nederland in Opstand. Ook is hij oprichter van de groep Double Dutch Frontline, dat mensen werft ‘om demonstraties te beschermen tegen de politie’. Daarnaast is hij actief als lid van de groep Dutch Survivors, die onder meer via chatapp Telegram de namen en thuisadressen van politici en journalisten verspreidde.

Bedreigen burgemeester

Een van de mede-actievoerders van V., Tinus K. uit Utrecht, werd recent veroordeeld tot 390 euro boete en een werkstraf van 120 uur voor het bedreigen van de toenmalige Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. Die moest volgens Koops ‘een baksteen in zijn nek krijgen’. Een andere mede-actievoerder van V. is Desiree van Deurse van Gele Hesjes Verenigd. Als woordvoerder van die groep werd zij vorig jaar nog door premier Rutte ontvangen in zijn werkkamer in het torentje. Zowel V. als Koops hebben een bewogen verleden waarin ze beiden een tijdje dakloos zijn geweest.

Radicalisering

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) waarschuwde in haar meest recente Dreigingsbeeld Nederland voor radicalisering in de beweging die tegen de coronamaatregelen demonstreert. Het gevaar komt daarin vooral van eenlingen die op een gegeven moment kunnen besluiten geweld te gaan gebruiken. ,,Onder de brede, gemêleerde activistische bovenlaag bevindt zich ook een radicale onderstroom met extremistische gedragingen", stelt de dienst. Het zou daarbij om enkele tientallen mensen gaan.

Vorige maand probeerde een aantal van die activistische groepen, waaronder Brabant in Opstand, Zeeland in Opstand, de Vrijheidsbeweging Nederland en Dutch Survivors, in een online-meeting, tot verdere samenwerking te komen. ,,Nu zijn er bij demonstraties soms 30 man daar en 50 man daar. Dat werkt niet, we moeten samenwerken, dan staan we met 1000 man”, stelde ‘Tommy’ van Dutch Survivors in de bijeenkomst. Hij zei te staan ‘voor de 2 procent van Nederland die al wakker is, maar monddood wordt gemaakt. ’,,We staan ook voor Trump en voor Q (een Amerikaanse complottheorie, red. )En we zijn tegen kindermisbruik en pedofilie.”

Opstand

Een ander samenwerkingsproject, het Algemeen Burger Collectief, was volgens de deelnemers vastgelopen ‘vanwege sabotage’. Over de methode van actievoeren ontstond veel discussie tijdens de bijeenkomst. Waar de woordvoerder van Zeeland in Opstand sprak van ‘het uitstralen van liefde’, stelde Nederland in Opstand juist ‘dat je het met lantaarntjes op het Malieveld niet gaat winnen’. Uiteindelijk werd afgesproken dat iedere actiegroep zijn eigen logo zou houden, maar dat die dan wel allemaal op een grote vlag vertoond zouden worden. Het uitroepen van de landelijke opstand werd nog even uitgesteld.

